È morto Francesco Ginese, il 26enne che si era ferito mentre scavalcava il cancello dell’università La Sapienza di Roma

Domenica è morto Francesco Ginese, il ragazzo di Foggia che si era gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato mentre cercava di scavalcare un cancello all’università La Sapienza di Roma; aveva 26 anni. Ginese stava cercando di entrare nell’università dov’era in corso una festa organizzata dagli studenti, ma era caduto e si era reciso l’arteria femorale, perdendo molto sangue. Era stato subito ricoverato nel vicino policlinico Umberto I, dove era però arrivato in condizioni già gravissime. Ginese era laureato alla Luiss Guido Carli di Roma.

