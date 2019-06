Cosa c’è stasera in TV

Che sia iniziata l’estate si capisce da una cosa: il numero di repliche che la programmazione televisiva propone. Questa sera ci saranno, infatti, il meglio delle due serate dei Seat Music Awards andate in onda a inizio giugno, il meglio del programma di Piero Chiambretti, il meglio di Non è l’Arena e il meglio di Italia’s Got Talent. Qualcosa che non sia il-meglio-di però c’è: su Rai 3 Sol Levante, un thriller tratto da un romanzo di Michael Crichton, su Rai 2 Danimarca-Serbia degli Europei Under 21, su Italia 1 la commedia Come ti spaccio la famiglia e infine su Iris Acqua e sapone, di Carlo Verdone.

Rai Uno

21.25 – Seat Music Awards Again 2019

Replica delle due serate in cui sono stati assegnati i premi musicali Seat Music Awards, che si sono svolte all’Arena di Verona e che sono state condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Rai Due



21.00 – Europei Under 21 – Danimarca-Serbia

Partita del Girone B degli Europei di calcio Under 21. La Germania è prima nel girone con 6 punti e oggi giocherà contro l’Austria, che ha 3 punti, gli stessi della Danimarca. La Serbia, invece, è ultima a 0 punti.

Rai Tre



20.30 – Sol levante

Film del 1993 tratto da un omonimo romanzo di Michael Crichton, che racconta del misterioso omicidio di una ragazza avvenuto in un grattacielo di una multinazionale giapponese a Los Angeles. A indagare sono i tenenti Webster Smith, Tom Graham e il capitano John Connor, interpretati da Wesley Snipes, Hervey Keitel e Sean Connery.

Rete 4



21.25 – #Cr4 la repubblica delle donne

Un “best of” del programma di Piero Chiambretti andato in onda quest’inverno, quello costruito come se fosse un rotocalco.



Canale 5



21.25 – Lontano da te

Terzo episodio di una nuova serie tv romantica di Mediaset, con protagonisti una ballerina sivigliana, Candela, e un imprenditore romano, Massimo, che si sono conosciuti in aeroporto a Praga.

Italia Uno



21.15 – Come ti spaccio la famiglia

Commedia su uno spacciatore che deve importare un grande carico di marijuana dal Messico agli Stati Uniti e assolda la vicina di casa (Jennifer Aniston) e due ragazzi perché fingano di essere la sua famiglia e gli permettano di dare meno nell’occhio al confine.

La7



20.30 – Il meglio di Non è l’Arena

Una selezione di cose dalla passata stagione del talk show condotto da Massimo Giletti.



TV8

21.35 – Italia’s Got Talent (Best of)

Il meglio del talent show condotto da Lodovica Comello, e con in giuria Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano.



Iris



21.00 – Acqua e sapone

Film del 1983 di e con Carlo Verdone. Racconta di una ragazza americana che vive a Roma e i cui genitori decidono di contattare il noto teologo Michael Spinetti per darle lezioni private a casa. Quando contattano il convento per accordarsi con il sacerdote, al telefono risponde però il bidello Rolando Ferrazza, che si finge padre Spinetti per poter aumentare le sue entrate.



Rai Movie



21.10 – Don Jon

Film del 2013 scritto, diretto e interpretato da Joseph Gordon-Levitt e con Scarlett Johansson e Julianne Moore. Racconta di un ragazzo italoamericano – appassionato di palestra e allenamenti, ragazze e automobili – che si innamora di una ragazza ma viene lasciato quando lei scopre la sua dipendenza dalla pornografia.



Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – 27 volte in bianco

Sky Cinema 2

21. 15 – Tutti lo sanno