Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump

KCNA, l’agenzia di news statale nordcoreana, ha raccontato domenica che Kim Jong-un ha ricevuto una lettera scritta dal presidente statunitense Donald Trump, trovandola «eccellente». Kim starebbe «valutando seriamente l’interessante contenuto» della lettera, su cui però non sono state diffuse informazioni e su cui la Casa Bianca non ha voluto dire niente. A inizio giugno era stato Trump a usare toni simili, quando aveva detto di avere ricevuto una bellissima lettera di Kim.

La lettera ricevuta da Kim, ha scritto Laura Bicker, corrispondente in Corea del Sud di BBC, è lo sviluppo più importante nelle relazioni tra Corea del Nord e Stati Uniti dallo scorso febbraio, quando Kim e Trump si riunirono in Vietnam, un incontro che però fu definito un fallimento. Negli ultimi mesi, comunque, Trump ha continuato a usare parole molto positive per Kim, probabilmente nella speranza di mantenere aperto un canale di comunicazione: durante la sua visita in Giappone a maggio, per esempio, Trump descrisse Kim come un «tipo molto sveglio».