Il blackout che lo scorso mese fermò la circolazione dei treni in un’isola del Giappone fu causato da una lumaca

I funzionari del servizio ferroviario giapponese, ha scritto BBC , hanno detto che l’interruzione fu provocata a una lumaca che si era introdotta all’interno di un impianto di alimentazione vicino ai binari, e di cui erano poi stati trovati i resti folgorati. La lumaca, secondo quanto scrive il quotidiano giapponese Iwate Nippo , era stata trovata in un impianto lungo i binari che collegano i quartieri Kokurakita e Moji della città di Kitakyushu. Il blackout aveva colpito circa 30 treni che erano rimasti fermi per più di un’ora, interessando complessivamente 1.200 passeggeri.

Il blackout che lo scorso mese causò problemi alla circolazione dei treni sull’isola di Kyushu, in Giappone, fu causato da una lumaca.

