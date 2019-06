Per quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla trattativa fra il governo italiano e l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione per il deficit eccessivo: oggi le prime reazioni alla lettera inviata dall’Italia sembrano giudicare insufficienti le misure previste, provocando la reazione del presidente del Consiglio Conte che contesta i numeri indicati dall’Unione Europea. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sui nuovi allarmi nel Mediterraneo per imbarcazioni di migranti in difficoltà, e i giornali sportivi commentano la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus.