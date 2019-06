In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di fiammiferi

In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause dell’incendio, che ha coinvolto anche una casa vicina alla fabbrica.

In Indonesia milioni di persone lavorano in condizioni poco sicure e scarsamente controllate e gli incidenti sul lavoro sono comuni.