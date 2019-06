Da questa mattina c’è un grosso incendio in una raffineria di petrolio a Filadelfia. La notizia ha cominciato a circolare sui social network dalle 4 di mattina ora locale (le 10 in Italia) ed è stata poi confermata da un portavoce dei Vigili del Fuoco della città. Su Twitter girano foto e video di quello che potrebbe essere l’incendio di Filadelfia, alcuni di questi mostrano un’enorme esplosione ma la loro autenticità non è stata ancora confermata. L’impianto di Filadelfia, costruito 150 anni fa, tratta circa 335.000 barili di petrolio al giorno e quello di oggi è il secondo incendio dall’inizio del mese. Per ora non ci sono notizie di morti o feriti.