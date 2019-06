Apple ha richiamato alcuni MacBook Pro venduti tra il 2015 e il 2017 per un problema di sicurezza alla batteria

Apple ha richiamato alcuni computer portatili MacBook Pro venduti per la maggior parte tra il settembre 2015 e il febbraio 2017 per un problema di sicurezza alla batteria. Il modello coinvolto nel richiamo è il “MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)” e sul sito di Apple si può verificare con precisione se il proprio computer sia tra quelli con il problema (lo si fa inserendo il numero seriale). Il difetto riguarda il possibile surriscaldamento della batteria, che in alcuni casi potrebbe causare un principio di incendio. Apple cambierà gratuitamente la batteria dei computer coinvolti.