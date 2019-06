È morto Philippe Zdar dei Cassius

Mercoledì 19 giugno è morto Philippe Zdar, dj e produttore musicale francese che faceva parte dei Cassius, famoso duo di musica elettronica. Zdar, che aveva 52 anni e il cui vero nome era Philippe Cerboneschi, sarebbe morto in seguito a una caduta da un palazzo a Parigi. Aveva formato i Cassius nel 1988 insieme al dj Boom Bass (pseudonimo di Hubert Blanc-Francard), con cui aveva pubblicato in tutto cinque dischi, da cui furono tratti singoli di grande successo come Toop Toop, del 2006. Era conosciuto inoltre per il suo lavoro di produttore e per aver collaborato con artisti come i Phoenix, Cat Power e Kanye West. Per venerdì 21 giugno era prevista l’uscita del nuovo disco dei Cassius, Dreems.