È crollata una palazzina a Gorizia: ci sono due morti

#20giugno 9:00, palazzina crollata #Gorizia : estratti dalle macerie i corpi senza vita di due persone. Proseguono le ricerche di una terza segnalata come dispersa. Squadre #usar e #cinofili #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/g2LLNgSmkH

Verso le 4.20 di questa mattina è crollata una palazzina di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, a seguito di un’esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas. I Vigili del Fuoco hanno riferito di aver estratto dalle macerie i corpi di due persone morte e che una terza persona risulta ancora dispersa.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.