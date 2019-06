La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a Mauro Moretti nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio

La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana, nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Si tratta di una conferma della condanna decisa in primo grado. ANSA scrive che Moretti era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio. La corte di appello ha anche condannato a 6 anni Michele Mario Elia (ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana) e Vincenzo Soprano (ex amministratore delegato di Trenitalia).