Cosa c’è stasera in TV

Stasera c’è per la seconda volta consecutiva la nazionale italiana di calcio su Rai Uno, ma stavolta quella maschile under 21: gioca contro la Polonia agli Europei. C’è però anche una straordinariamente ricca offerta di film: Forrest Gump, che non ha bisogno di presentazioni, Belli di papà, commedia con Diego Abatantuono, e Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. Sugli altri canali trovate Atlantide, condotto da Andrea Purgatori, Notte prima degli esami, il primo, e l’ultima puntata del talk show di Barbara d’Urso.

Rai Uno

21.00 – Italia – Polonia

Seconda partita del girone A degli Europei under 21. Dopo la vittoria per 3-1 sulla Spagna, l’Italia stasera affronterà la Polonia, con cui si trova a pari punti in classifica.

Rai Due

21.20 – Qualcosa di speciale

Film del 2009 con Aaron Eckhart e Jennifer Aniston, che racconta di un vedovo che diventa famoso con un libro sul superamento del lutto e della sua storia d’amore con una donna conosciuta per caso prima di un suo seminario.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Forrest Gump

C’è davvero bisogno di scrivere la trama di questo film? Se non la conoscete è perché non l’avete visto, quindi sapete già cosa fare: vederlo. Intanto qui trovate cinque cose che forse non sapevate sul film:

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Ultima puntata del talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso, sempre con #tantagioia e #colcuore.

Domani @InArteMorgan sarà a @LiveNoneladUrso dopo la notizia che, a causa del suo malore gli è stata concessa una settimana di proroga per lo sfratto. Non solo, ci sarà anche Jessica, la mamma di sua figlia Lara!!! Vi aspetto!!!🤩 #noneladurso #arriviamo #tantagioia #colcuore❤️ pic.twitter.com/u7hD3yqTkL — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 18, 2019

Italia Uno

21.20 – Tutti pazzi per l’oro

Film del 2008 con Matthew McConaughey quando ancora non era il Matthew McConaughey che conosciamo oggi, interprete di ruoli drammatici e vincitore di un Oscar: parla di una coppia che deve cercare un tesoro di un galeone spagnolo che però è voluto anche da ricchi malintenzionati. Nel cast ci sono anche Donald Sutherland e Kate Hudson.

La7

21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera la puntata sarà a tema disastri nucleari: quello della bomba di Hiroshima e quello della centrale di Chernobyl. A proposito, ma Chernobyl si può visitare?

TV8

21.35 – Notte prima degli esami

D’altronde ieri era sul serio la notte prima degli esami.

Nove

21.30 – Grand Budapest Hotel

Film del 2014 di Wes Anderson, con Ralph Fiennes, Adrien Brody e Willem Dafoe. Racconta la storia del concierge di un albergo molto grande, situato in un luogo immaginario dell’Europa orientale, la repubblica di Zubrowka. Il concierge, insieme al suo aiutante Zero, si trova a dover scappare dai figli di una vecchia signora perché questa, una volta morta in modo misterioso, gli ha lasciato in eredità un quadro di inestimabile valore. Nel cast c’è anche Harvey Keitel.



Venti

21.10 – Belli di papà

Film del 2015 con Diego Abatantuono che interpreta Vincenzo, un ricco imprenditore che dopo la morte della moglie riunisce i suoi tre figli viziati per provare a “farli crescere”. È un remake della commedia messicana Nosotros los nobles e nel cast ci sono Matilde Gioli, Francesco Facchinetti, e alcuni attori diventati famosi su YouTube: Andrea Pisani dei PanPers e i Nirkiop.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La truffa dei Logan