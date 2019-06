Lo sciopero di domani dei mezzi di trasporto Atac a Roma è stato rinviato al 25 giugno

Il prefetto di Roma ha obbligato alcuni sindacati a spostare uno sciopero dei mezzi di 24 ore previsto per giovedì 20 giugno. Lo sciopero era stato indetto dall’Unione Sindacale di Base e da Or.S.A. TPL, che lo hanno spostato a martedì 25 giugno. Secondo gli stessi sindacati, il prefetto ha preso la decisione per garantire il regolare servizio durante la fase finale del concorso da “navigator”, la nuova figura dell’amministrazione pubblica introdotta dal governo, che si sta svolgendo in questi giorni in città coinvolgendo migliaia di persone.