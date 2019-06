Michel Platini è stato rilasciato

È stato rilasciato nella notte Michel Platini, l’ex calciatore francese ed ex presidente della UEFA che ieri era stato fermato e interrogato dalla polizia francese nel comune di Nanterre, vicino a Parigi, nell’ambito delle indagini sull’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. La procura francese, scrive Le Monde, sta indagando per corruzione, associazione a delinquere e traffico di influenze in merito alla scelta del paese ospitante dei Mondiali del 2022, e ha interrogato Platini in quanto aveva votato a favore del Qatar. L’avvocato di Platini, William Bourdon, ha detto che il suo assistito è stato rilasciato senza nessun’accusa, aggiungendo che è stato fatto “molto rumore per nulla”.

L’interrogatorio, scrive sempre Le Monde, aver riguardato un fatto ammesso in passato dallo stesso Platini e risalente al novembre del 2010, quando pranzò all’Eliseo insieme all’allora presidente Sarkozy e all’emiro qatariota Tamim bin Hamad Al Thani. L’incontro fra i tre si tenne a circa un mese di distanza dall’assegnazione dei Mondiali. A quel pranzo partecipò anche Sophie Dion, consigliera di Sarkozy per lo sport, interrogata e in seguito rilasciata anche lei insieme a Platini.