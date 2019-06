Luis Enrique non è più l’allenatore della nazionale spagnola di calcio. Lo ha annunciato il presidente della federazione spagnola Luis Rubailes durante una conferenza stampa. Secondo Rubailes è stato lo stesso Luis Enrique a dimettersi per via di un grave problema personale, non precisato, che lo aveva già portato ad allontanarsi dalla squadra negli ultimi tre mesi. I giornali spagnoli sostengono che il suo posto potrebbe essere preso da Robert Moreno, che attualmente è il viceallenatore della squadra.

Luis Henrique ha 49 anni ed è stato un importante ex calciatore spagnolo. Da allenatore ha lavorato con la Roma, il Celta Vigo e il Barcellona. Era stato assunto dalla nazionale spagnola nell’estate del 2018 per sostituire Fernando Hierro.