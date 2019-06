Il romeno Dacian Cioloş è il nuovo capogruppo dei Liberali al Parlamento Europeo

Il romeno Dacian Cioloş è il nuovo presidente del gruppo politico Renew Europe al Parlamento Europeo, che rappresenta i partiti di ispirazione liberale fra cui En Marche del presidente francese Emmanuel Macron.

Cioloş ha 49 anni, ha lavorato per molto tempo come agronomo ed è stato primo ministro della Romania fra il 2015 e il 2017. In passato era stato vicino al Partito Popolare Europeo, di centrodestra. A dicembre del 2018 aveva fondato un partito di centro, il Partito della Libertà, dell’Unità e della Solidarietà, e si era progressivamente avvicinato a Macron e a En Marche, da cui ha ricevuto l’appoggio ufficiale.

Cioloş ha battuto l’europarlamentare olandese Sophie in ‘t Veld, che era appoggiata soprattutto dai Liberal-Democratici britannici, e l’europarlamentare svedese Fredrick Federley.

New: Romanian @CiolosDacian is the new leader of Macron's Renew Europe Alliance – formerly Alde. Wins by margin of 65 votes against 41

— Mehreen (@MehreenKhn) June 19, 2019