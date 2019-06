Un bambino di quattro anni è morto a Mirabilandia

Un bambino di quattro anni è morto oggi a Mirabilandia, il parco di divertimenti in provincia di Ravenna. È annegato nella zona definita Mirabeach, quella con grandi scivoli e piscine. È stato notato dai bagnini quando era già privo di conoscenza, e i tentativi di rianimarlo non hanno avuto effetto: è stato trasferito in elicottero all’Ospedale di Ravenna ma è morto prima di arrivarci.