Yana Peel, CEO delle Serpentine Galleries di Londra, si è dimessa a causa di un’inchiesta del Guardian

Yana Peel, amministratrice delegata delle Serpentine Galleries, famose gallerie di arte contemporanea nel centro di Londra, si è dimessa martedì dal suo incarico a causa di una inchiesta pubblicata dal Guardian la scorsa settimana. Il Guardian aveva rivelato che Peel è co-proprietaria di una società israeliana specializzata in armi informatiche i cui software sono stati usati da regimi autoritari (come quello saudita) per spiare i dissidenti. La società, che si chiama NSO Group, è stata oggetto di diversi procedimenti giudiziari ed è stata criticata da alcune organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti umani, come Amnesty International, che ha chiesto al ministero della Difesa israeliano di revocarle le licenze concesse per esportare i suoi prodotti.

Peel, che in passato è stata anche giudice di premi per la libertà di espressione, ha difeso la sua posizione in NSO Group, dicendo che le critiche alla società derivano da informazioni non corrette.