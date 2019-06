Quattro persone sono state ferite in una sparatoria a Toronto durante la festa per la vittoria della NBA

Quattro persone sono state ferite lunedì a Toronto, in Canada, in una sparatoria durante la festa per la vittoria della NBA, il più importante campionato di basket americano, da parte della squadra cittadina, i Toronto Raptors. La polizia ha detto che la sparatoria ha coinvolto solo un numero limitato di persone e che è avvenuta appena fuori da Nathan Phillips Square, la piazza dove più di un milione di persone si erano radunate per la festa. La sparatoria ha provocato molta paura tra chi si trovava da quelle parti, e ci sono video di persone che scappano disordinatamente dopo aver sentito i colpi: la polizia è però intervenuta rapidamente, ha chiuso gli accessi alla piazza ed è riuscita ad evitare che si formasse una ressa pericolosa. Tre persone sono state arrestate per la sparatoria.