Una valanga ha travolto una spedizione con quattro alpinisti italiani in Pakistan

Una valanga ha travolto una spedizione con quattro alpinisti italiani e tre pakistani nella valle di Ishkoman, nella regione del Gilgit-Baltistan nel Pakistan settentrionale: secondo Repubblica, che cita l’ambasciata italiana in Pakistan, un alpinista pakistano sarebbe morto, mentre gli altri componenti della spedizione sarebbero ancora vivi. Secondo le fonti locali, la valanga li avrebbe colpiti a un’altitudine di 5.300 metri. L’esercito pakistano sta preparando una missione con l’elicottero per recuperare i superstiti, che però potrà partire soltanto domani.

