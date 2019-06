Mondiali femminili, partite e classifiche della fase a gironi

Fra lunedรฌ e giovedรฌ, ai Mondiali femminili in Francia, si giocheranno le partite del terzo e ultimo turno della fase a gironi. Secondo le regole di questa fase del torneo, si qualificano agli ottavi di finale le prime due nazionali di ciascun girone piรน le quattro migliori terze. Al termine dei gironi verranno quindi eliminate le ultime e due fra le terze classificate. Per ora ci sono nove qualificate con un turno di anticipo: Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Giappone, Olanda, Canada, Svezia e Stati Uniti. In questi quattro giorni si conosceranno le altre sette nazionali che completeranno il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Gruppo A:

1) ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Francia 6 (+5) โœ

2) ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norvegia 3 (+2)

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 3 (-1)

4) ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Corea del Sud 0 (-6)

17/6

21.00

Corea del Sud – Norvegia

Nigeria – Francia

Gruppo B:

1) ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germania 6 (+2)ย โœ

2) ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spagna 3 (+1)

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina 3 (0)

4) ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Sudafrica 0 (-3)

17/6

18.00

Cina – Spagna

Sudafrica – Germania

Gruppo C:

1) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italia 6 (+6)ย โœ

2) ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brasile 3 (+2)

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 3 (0)

4) ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Giamaica 0 (-8)

18/6

21.00

Giamaica – Australia

Italia – Brasile

Gruppo D:

1) ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Inghilterra 6 (+2)ย โœ

2) ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Giappone 4 (+1)ย โœ

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 1 (+1)

4) ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scozia 0 (-2)

19/6

21.00

Giappone – Inghilterra

Scozia – Argentina

Gruppo E:

1) ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Olanda 6 (+3)ย โœ

2) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 6 (+3)ย โœ

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Camerun 0 (-3)

4) ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nuova Zelanda 0 (-3)

20/6

18.00

Camerun – Nuova Zelanda

Olanda – Canada

Gruppo F:

1) ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Stati Uniti 6 (+16)ย โœ

2) ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Svezia 6 (+6)ย โœ

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

3) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Cile 0 (-5)

4) ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailandia 0 (-17)

20/6

21.00

Svezia – Stati Uniti

Thailandia – Cile

La classifica delle migliori terze:

1) ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 3 (0)

2) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Cina 3 (0)

3) ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 3 (-1)

4) ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 1 (+1)

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

5) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Camerun 0 (-3)

6) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Cile 0 (-5)