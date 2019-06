Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda, senza mai perdere un set

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un set.

Berrettini è romano e ha 23 anni. Prima della vittoria era 30esimo nella classifica ATP dei tennisti professionisti, da domani sarà al 22esimo posto. Questo di Stoccarda è il suo terzo titolo in carriera, dopo quello del torneo di Budapest ad aprile e quello di Gstaad, in Svizzera, dello scorso luglio. Dopo anni in cui il successo del tennis italiano era portato avanti dalle donne, negli ultimi tempi stanno emergendo molti forti tennisti uomini: nei primi 250 posti della classifica ATP ci sono 23 italiani; il 32enne Fabio Fognini, che gioca da tempo, è arrivato al decimo posto, cosa che non succedeva da 40 anni (l’ultimo fu Corrado Barazzutti, nel gennaio del 1979).