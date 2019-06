L’Etiopia ha di nuovo bloccato Internet

Per quattro giorni il governo dell’Etiopia ha bloccato le connessioni Internet in tutto il paese, e continua a bloccare i servizi di messaggistica, apparentemente nel tentativo di evitare la diffusione in rete del testo degli esami di fine anno scolastico. Sia il governo del paese che la compagnia telefonica nazionale non hanno diffuso nessuna comunicazione, come avevano fatto in passato in circostanze simili, per esempio nel 2016 e nel 2017. Il nuovo primo ministro Abiy Ahmed negli ultimi mesi aveva dato maggiore libertà di espressione ai cittadini e alla stampa, permettendo di nuovo l’accesso a siti Internet prima bloccati o inaccessibili. Giovedì il Parlamento dell’Etiopia ha approvato una legge che dovrebbe liberalizzare il settore telefonico, permettendo così in futuro agli operatori stranieri – più indipendenti della compagnia statale – di offrire i loro servizi ai cittadini.

Following four days of near-total internet disruptions, network data show messaging apps WhatsApp and Telegram remain restricted as connectivity partially returns to #Ethiopia (2/2)https://t.co/AZASjIdHLe pic.twitter.com/WunLteyDSa — NetBlocks @ RightsCon (@netblocks) June 14, 2019