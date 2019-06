Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’indagine sui rapporti fra magistratura e politica partita dalle intercettazioni al magistrato Palamara, e soprattutto sul ruolo dell’ex ministro Lotti, autosospesosi ieri dal Partito Democratico per il suo coinvolgimento nella vicenda. Il Manifesto apre sulle manifestazioni di ieri per lo sciopero dei metalmeccanici, il Giornale titola sullo stato dei rapporti all’interno della maggioranza di governo, e Libero ipotizza nuovi accordi all’interno del centrodestra, mentre i giornali sportivi alternano i soliti titoli sul calciomercato a quelli sulla netta vittoria dell’Italia femminile contro la Giamaica ai Mondiali.