Francesco Totti lunedì lascerà la dirigenza della Roma, scrivono i giornali

Francesco Totti, ex leggendario calciatore e capitano della squadra di calcio della Roma, annuncerà lunedì la sua intenzione di lasciare lo staff dirigenziale della società, di cui fa parte da quando nel 2017 ha concluso la sua carriera sportiva. La notizia non è ufficiale ma era oggetto di voci da qualche giorno e oggi è stata data con certezza dalla gran parte dei giornali sportivi, anche quelli solitamente più informati e affidabili.

Secondo queste ricostruzioni, la Roma avrebbe offerto a Totti l’incarico di direttore tecnico – uno dei più importanti in società – ma lui avrebbe intenzione di rifiutare, perché insoddisfatto dei poteri avuti fin qui e più interessato a perseguire altre attività fuori dalla società. Da quando ha interrotto la carriera di calciatore Totti ha lavorato nello staff dirigenziale della Roma ma nel frattempo è stato anche testimonial pubblicitario, ha scritto un libro, ha lavorato a una docu-fiction sulla sua storia e ha partecipato a vari eventi in giro per il mondo slegati dall’attività di dirigente.