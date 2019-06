I corpi di due persone sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma

I corpi di due persone sono stati trovati questa mattina all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma. L’auto, dice il Messaggero, si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla costa, in una zona scarsamente abitata. Per il momento la polizia non ha diffuso informazioni su quello che è successo e i giornali dicono che i due corpi nell’auto non sono stati identificati.