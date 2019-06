Il regista Pedro Almodóvar sarà premiato con il Leone d’Oro alla carriera

Il regista spagnolo Pedro Almodóvar sarà premiato con il Leone d’Oro alla carriera durante la prossima Mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. La decisione è stata annunciata oggi, dopo che il Cda della Biennale di Venezia aveva approvato la proposta fatta dal direttore della Mostra, Alberto Barbera.

#PedroAlmodóvar è il #LeonedOro alla carriera della #BiennaleCinema2019! Il grande regista spagnolo riceverà il premio nel corso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica #Venezia76 (28.08 – 7.09) leggi di più → https://t.co/ACWUc6kayH — Biennale di Venezia (@la_Biennale) June 14, 2019

Almodóvar, che ha 69 anni, è uno dei più famosi registi europei, diventato famosissimo in tutto il mondo alla fine degli anni Novanta grazie al film Tutto su mia madre, che vinse anche l’Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1999. In tutto, dalla fine degli anni Settanta, Almodóvar ha diretto 22 lungometraggi: l’ultimo è stato Dolor y gloria, presentato all’ultimo festival di Cannes.