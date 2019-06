A Milano, Firenze e Napoli oggi ci sono manifestazioni dei sindacati dei metalmeccanici

I tre principali sindacati italiani dei lavoratori del settore metalmeccanico – Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Ui – hanno organizzato per oggi tre manifestazioni unitarie a Milano, Firenze e Napoli, e indetto uno sciopero di categoria. Le ragioni dello sciopero e delle manifestazioni sono la richiesta al governo di maggiori tutele e investimenti nel settore industriale. Alla manifestazione di Milano parteciperanno i segretari della Cgil Maurizio Landini e della Fim Marco Bentivogli; a Firenze ci saranno i segretari di Cisl e Uilm, Annamaria Furlan e Rocco Palombella, mentre a Napoli ci saranno i segretari di Uil e Fiom, Carmelo Barbagallo e Francesca Re David.

