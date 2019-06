I St. Louis Blues hanno vinto la Stanley Cup per la prima volta nella loro storia

I St. Louis Blues hanno vinto la 126ª edizione della Stanley Cup, le finali del campionato di hockey su ghiaccio nordamericano (NHL). Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì hanno battuto 4-1 i Boston Bruins in gara-7 delle finali playoff, ottenendo la prima vittoria del campionato NHL in 52 anni di storia. Il New York Times l’ha definita “una della più grandi rimonte nella storia di tutto lo sport”. I Blues infatti avevano il peggior andamento dell’intero campionato soltanto lo scorso gennaio. Nei mesi successivi sono stati capaci tuttavia di vincere 30 partite su 49 disputate, qualificandosi ai playoff, dove hanno eliminato in ordine Winnipeg, Dallas e San Jose fino ad arrivare alle finali, concluse con un 4-3 in loro favore. Per la città di St. Louis, in Missouri, è il primo titolo fra le maggiori leghe sportive nordamericane escluso il baseball, dove i Cardinals ne hanno vinti undici.