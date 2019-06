La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sblocca-cantieri con 259 sì, 75 no, e 45 astenuti. Il governo aveva chiesto la fiducia sul provvedimento che, tra le altre cose, modifica alcuni aspetti dei controlli sugli appalti pubblici. Il decreto istituisce anche un fondo (di 5 milioni di euro per il 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024) per l’installazione di telecamere negli asili e nelle strutture per anziani.

Dopo un intenso lavoro del Governo e del Parlamento il decreto #Sbloccacantieri è legge. Grazie a tutti i Parlamentari che hanno contribuito a questo risultato. Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti. pic.twitter.com/AfD2gZhpPE — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2019