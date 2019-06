L’attore Cuba Gooding Jr. si è consegnato alla polizia dopo essere stato accusato da una donna di molestie

L’attore Cuba Gooding Jr. si è costituito dopo essere stato accusato di molestie: una donna lo ha denunciato per essere stata toccata sul seno in modo inopportuno domenica sera in un club di Manhattan, il Magic Hour Rooftop Bar. L’attore – celebre per aver interpretato un ruolo nel film Jerry Maguire, per il quale vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1997 – ha negato le accuse. Il New York Times ha scritto anche che la polizia di New York sta indagando su un altro caso di molestie contro Gooding: questo secondo episodio sarebbe avvenuto diversi anni fa, ma la persona coinvolta avrebbe trovato il coraggio di parlare dopo aver visto le notizie sull’incidente al Magic Hour Rooftop Bar.