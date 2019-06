I risultati di mercoledì ai Mondiali di calcio femminili

La sesta giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata mercoledì pomeriggio con la vittoria per 2-0 della Nigeria sulla Corea del Sud, nel Gruppo A. Grazie alla vittoria dopo la sconfitta dell’esordio, la Nigeria si è riportata in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. La Corea invece è ancora a zero punti e per questo a un passo dall’eliminazione. Nella seconda partita del pomeriggio, valida per il Gruppo B, la Germania ha battuto 1-0 la Spagna ottenendo così la sua seconda vittoria consecutiva ai gironi: con questo risultato la Germania può dirsi qualificata agli ottavi di finale. Alle 21, nell’incontro più atteso della giornata, la Francia ha battuto 2-1 la Norvegia qualificandosi in anticipo alla fase successiva, grazie anche alla vittoria all’esordio contro la Corea del Sud. Domani sono in programma altre due partite del secondo turno dei gironi: Australia-Brasile (18) e Sudafrica-Cina (21).