Il maltempo sta creando problemi in alcune province della Lombardia

Nella notte ci sono stati forti temporali in Lombardia, con danni e disagi nelle province di Lecco, Como, Brescia e Sondrio. Nella provincia di Lecco sono esondati i torrenti Varrone e Pioverna e in almeno tre comuni – Premana, Dervio e Primaluna – è stata decisa l’evacuazione di alcune case e abitazioni. Risulta anche interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano, fra le stazioni di Dervio e Bellano e quelle di Colico e Delebio. A Como è esondato il lago e in provincia di Sondrio ci sono stati allagamenti e alcune strade risultano interrotte: i problemi maggiori sono al momento in Valle Spluga. A Mazzuno, in provincia di Brescia, sono state evacuate 26 famiglie, scrive Repubblica.