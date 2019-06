Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la proposta del ministro dell’Interno Salvini di tassare i risparmi nelle cassette di sicurezza, e la trattativa con l’Europa sul debito, per la quale i giornali vedono una contrapposizione fra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Economia Tria da una parte e i due vicepremier Di Maio e Salvini dall’altra. Avvenire e il Manifesto titolano sull’approvazione al Consiglio dei ministri del “decreto sicurezza bis”, la Verità attacca Avvenire perché non è anti-islam, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia sulla Bosnia nelle qualificazioni per gli Europei dell’anno prossimo.