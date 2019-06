Il finanziere Alessandro Proto è stato arrestato con l’accusa di truffa pluriaggravata

Il finanziere Alessandro Proto è stato arrestato a Como dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di truffa pluriaggravata ai danni di una donna con problemi psichici e fisici. Proto è accusato di aver sottratto alla donna più di 100mila euro, che secondo la Guardia di Finanza avrebbe poi usato per il «gioco online». Della vicenda si era occupato anche il programma televisivo Le Iene.

Proto ha 44 anni ed è italiano ma residente in Svizzera e non è la prima volta che il suo nome è associato a storie di truffe. Anzi, Ansa scrive che la stessa Guardia di Finanza ha spiegato che era «noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari immobiliari con personaggi di fama mondiale e tentativi di scalate ad imprese di primo piano». Già nel 2013 Proto era stato arrestato per truffa e aggiotaggio.