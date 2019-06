Due dirigenti di una compagnia dei Lloyd’s di Londra si sono dimessi dopo essere stati accusati di molestie sessuali

Due dirigenti della Tokio Marine Klin (TMK), un’importante compagnia assicurativa dei Lloyd’s di Londra, la storica corporazione britannica di assicurazioni, si sono dimessi dopo essere stati accusati di molestie sessuali.

Bloomberg riferisce che il primo durante una festa per gli impiegati di TMK avrebbe afferrato il sedere di una collega, sbottonato la camicia di un’altra e fatto commenti osceni a sfondo sessuale. L’altro invece avrebbe inviato molti messaggi e email a una collega chiedendole insistentemente di uscire, anche se questa lo aveva più volte respinto.

La notizia arriva dopo che a marzo un articolo di Bloomberg aveva rivelato come ci fossero diversi casi di molestie sessuali da parte di dirigenti delle compagnie dei Lloyd’s di Londra nei confronti degli impiegati. In seguito alla pubblicazione dell’articolo, il CEO dei Lloyd’s aveva detto che avrebbe indagato sui casi di molestie sessuali, e che i responsabili sarebbero stati mandati via. Tokio Marine Klin è la sussidiaria europea della Tokio Marine Holdings Inc., la più antica compagnia assicurativa del Giappone: è la prima compagnia da quando è stato pubblicato l’articolo a prendere provvedimenti nei confronti di alcuni dirigenti.