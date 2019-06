La maggior parte dei giornali di oggi torna a occuparsi in apertura delle discussioni all’interno del governo, dove ora sembra apparire una nuova contrapposizione fra il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio sulla trattativa con l’Europa sul debito pubblico. Il Fatto e il Manifesto analizzano i risultati dei ballottaggi di domenica scorsa, il Sole 24 Ore apre sul dato negativo della produzione industriale di aprile, e i giornali sportivi presentano le due partite di oggi dell’Italia, quella della nazionale maggiore per le qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo e quella dell’Under 20 per le semifinali dei Mondiali.