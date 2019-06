Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti fornirà alla Commissione Giudiziaria della Camera altre prove del “rapporto Mueller”

Il presidente della Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti, il Democratico Jerry Nadler, ha annunciato di aver trovato un accordo con il Dipartimento della Giustizia perché questo fornisca alla Commissione maggiori prove dal “rapporto Mueller“, il documento conclusivo dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016.

Il Dipartimento della Giustizia non fornirà la versione non censurata del rapporto, come Nadler aveva chiesto, ma alcuni documenti, finora rimasti sconosciuti, utilizzati da Mueller durante l’indagine per valutare se Donald Trump avesse tentato di ostacolare la giustizia. La notizia dell’accordo è arrivata a un giorno dal voto che si terrà martedì alla Camera, che dovrà esprimersi sull’accusa formulata dalla Commissione Giudiziaria nei confronti del procuratore generale William P. Barr (cioè il corrispettivo statunitense del nostro ministro della Giustizia) di aver oltraggiato il Congresso nascondendo parte del “rapporto Mueller“.