L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro

L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato lunedì mattina a Islamabad, la capitale del Pakistan, con l’accusa di riciclaggio di denaro. L’arresto è avvenuto dopo che l’Alta Corte pakistana aveva rifiutato la richiesta di estendere ulteriormente la libertà su cauzione per lui e sua sorella, entrambi accusati di vari reati. Zardari aveva già trascorso del tempo in prigione per accuse di corruzione negli anni Novanta e Duemila.

Zardari fu presidente del Pakistan dal 2008 al 2013, dopo l’uccisione dell’ex prima ministra Benazir Bhutto, sua moglie. Bilawal Bhutto Zardari, suo figlio, è attualmente il leader del Partito Popolare pakistano, di opposizione.