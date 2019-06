Il Portogallo ha vinto la prima edizione della Nations League

Il Portogallo ha vinto 1 a 0 contro i Paesi Bassi nella finale della UEFA Nations League e si è aggiudicato così la prima edizione del torneo fra squadre nazionali europee che ha sostituito gran parte delle amichevoli internazionali. È stato decisivo il gol al 16esimo minuto del secondo tempo di Gonçalo Guedes, attaccante 22enne del Valencia. Il Portogallo era arrivato in finale dopo essere arrivato primo nel suo girone di qualificazione (con Italia e Polonia) e dopo aver vinto in semifinale contro la Svizzera. Per la squadra allenata da Fernando Santos è la seconda vittoria in un torneo europeo dopo quella negli Europei del 2016 in Francia.