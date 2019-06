Venezia-Salernitana, playout di Serie B, in TV e in streaming

Venezia-Salernitana è il ritorno dei playout di Serie B, la partita che deciderà l’ultima squadra retrocessa in Serie C dopo Foggia, Padova e Carpi. Si gioca questa sera alle 18 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Entrambe le squadre avevano iniziato la stagione con ben altre aspettative. Il Venezia di Joe Tacopina, che veniva da un quinto posto e da una semifinale playoff, doveva riconfermarsi al vertice della classifica. La Salernitana di Claudio Lotito, invece, puntava a migliorare il dodicesimo posto. Il Venezia ha però deluso fin dalle prime partite della stagione e ha dovuto cambiare tre allenatori per evitare la retrocessione diretta, mentre la Salernitana, dopo aver iniziato tutto sommato bene, è calata nella seconda metà della stagione. La partita di andata, giocata in settimana, è stata vinta 2-1 dalla Salernitana. Il Venezia dovrà quindi rimontare la sconfitta per rimanere in Serie B.

Dove vedere Venezia-Salernitana

Venezia-Salernitana sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Venezia-Salernitana

Venezia (4-3-3) Vicario; Zampano, Modolo, Fornasier, Bruscagin; Schiavone, Besea, Zennaro; Lombardi, St Clair, Bocalon

Salernitana (4-3-3) Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Akpa Akpro; Casasola, Jallow, Djuric

