L’affluenza alle 12 ai ballottaggi delle amministrative è del 17,49 per cento, in calo rispetto al 21,21 per cento del primo turno. Oggi si vota in 136 comuni italiani, dopo il primo turno della scorsa domenica 26 maggio. Sono coinvolti 3.648.485 elettori, in tutte le regioni italiane. I capoluoghi di provincia in cui si vota sono 15: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo.