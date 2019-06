I risultati di sabato ai Mondiali di calcio femminili

La seconda giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata sabato pomeriggio con la vittoria per 1-0 della Germania contro la Cina. La Germania è una delle grandi favorite e ha vinto all’esordio grazie a un gol di Giulia Gwinn, centrocampista del Friburgo. Nella seconda partita pomeridiana la Spagna ha vinto 3-1 in rimonta contro il Sudafrica. I gol della rimonta sono stati segnati da Jennifer Hermoso — fra le attaccanti più attese del torneo — e da Lucia Garcia. Spagna e Germania sono ora prime a pari merito nel Gruppo B. Nell’ultimo incontro della giornata la Norvegia ha battuto la Nigeria con un netto 3-0. I primi due gol sono stati segnati da Guro Reiten e Lisa-Marie Utland, il terzo è stato un autogol. Domani sono in programma altre tre partite: Australia-Italia (13), Brasile-Giamaica (15.30) e Inghilterra-Scozia (18).