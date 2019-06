Sebastian Vettel partirà dalla pole position nel Gran Premio del Canada di Formula 1

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma domenica sera sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. Nelle qualifiche di sabato, Vettel ha fatto registrare il miglior tempo della sessione piazzandosi in testa alla griglia di partenza davanti a Lewis Hamilton della Mercedes e al compagno di squadra Charles Leclerc. Per Vettel è la prima pole position in questo Mondiale.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/2KlCseEV1x — Formula 1 (@F1) June 8, 2019