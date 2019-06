Il tennista Dominic Thiem ha battuto Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros

Il tennista austriaco Dominic Thiem ha battuto il serbo Novak Djokovic nella seconda semifinale del Roland Garros, uno dei tornei più importanti al mondo e parte del Grande Slam. Thiem ha vinto in una lunghissima partita finita al quinto set, per 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 e 7-5. Giocherà domani la finale contro lo spagnolo Rafael Nadal, che ieri aveva battuto Roger Federer. Thiem è quarto nel ranking ATP, ed è alla sua seconda finale del Roland Garros di fila, dopo quella dell’anno scorso persa proprio contro Nadal. Thiem, che ha 25 anni, non ha mai vinto un titolo del Grande Slam; Nadal di anni ne ha 33, e di titoli del Grande Slam ne ha vinti 17, undici dei quali proprio al Roland Garros.