Rafael Nadal ha battuto Roger Federer e si è qualificato alla finale del Roland Garros

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto lo svizzero Roger Federer in tre set (6-3, 6-4, 6-2) nella prima semifinale del Roland Garros e si è qualificato alla finale del torneo parigino, dove affronterà uno fra Novak Djokovic e Dominic Thiem, in campo questo pomeriggio nella seconda semifinale. Fra Nadal e Federer era il trentanovesimo incontro, il sedicesimo sulla terra e il sesto sulla terra rossa di Parigi, dove Nadal è sempre riuscito a vincere. Lo spagnolo è anche il campione in carica del Roland Garros da due anni: la finale che disputerà nel fine settimana sarà la sua dodicesima in quindici anni.