Federer-Nadal, semifinale del Roland Garros, in TV e in streaming

Roger Federer e Rafael Nadal giocheranno oggi alle 12.50 la prima semifinale del torneo maschile del Roland Garros, il più importante al mondo giocato sulla terra rossa e il secondo Slam della stagione. Quella tra Federer e Nadal è una rivalità che ha definito il tennis degli ultimi quindici anni. Oggi a Parigi si incontreranno per la trentanovesima volta in carriera, la sedicesima sulla terra e la sesta sulla terra rossa di Parigi, dove ha sempre vinto Nadal. Federer però non perde contro Nadal da oltre cinque anni: in questo periodo i due si sono incrociati cinque volte, con cinque vittorie per Federer.

Per arrivare alla semifinale dell’Open di Francia, Federer ha eliminato in ordine Lorenzo Sonego, Oscar Otte, Casper Ruud, Leonardo Mayer e il connazionale Stan Wawrinka. Nadal ha invece eliminato Yannick Hanfmann, Yannick Maden, David Goffin, Juan Ignacio Londero e Kei Nishikori ai quarti di finale. Il vincente di oggi giocherà la finale contro uno fra Novak Djokovic e Dominic Thiem, in campo oggi pomeriggio alle 14.50. Per la quinta volta nella storia del torneo parigino, le semifinali vengono giocate dalle prime quattro teste di serie.

Dove vedere la semifinale Federer-Nadal

La prima semifinale del Roland Garros verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport su Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita con il pass giornaliero a 7,99 euro. Ai canali Eurosport si può infine accedere anche tramite Eurosport Player, la piattaforma di streaming online. Per accedere al servizio ci si può abbonare scegliendo fra tre diverse formule: l’abbonamento annuale da 4,99 euro al mese, quello mensile da 7,99 euro e quello annuale da pagare però in un’unica soluzione al costo di 49,99 euro.