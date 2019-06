Almeno 25 persone sono state lievemente ferite da un’esplosione nel centro di Linköping, Svezia

Almeno 25 persone, secondo gli ultimi dati della polizia, sono state ferite in un’esplosione nel centro di Linköping, nel sud della Svezia. I giornali locali scrivono che diversi edifici sono stati danneggiati e la radio pubblica del paese ha parlato di una palazzina residenziale di cinque piani che sarebbe stata colpita in modo particolare, le cui finestre e i cui balconi sono andati quasi completamente distrutti. Secondo le prime notizie, le 19 persone rimaste coinvolte sono state ferite in modo lieve. L’esplosione è avvenuta intorno alle 9 del mattino.

Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD — Hugo Kaaman (@HKaaman) June 7, 2019

I servizi di emergenza, la polizia, le ambulanze e gli artificieri sono sul posto, ma non sono ancora disponibili informazioni su che cosa abbia causato l’esplosione.