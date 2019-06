Sono state arrestate decine di persone accusate di appartenere a clan mafiosi della provincia di Foggia

Squadre Mobili Bari e Foggia, #Sco e #RepartoPrevenzioneCrimine impegnati in vasta operazione contro associazione di tipo mafioso dedita a estorsione, traffico e spaccio sostanze stupefacenti, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio pic.twitter.com/dWlDHkUSRA

La polizia ha arrestato decine di persone accusate di appartenere a clan mafiosi della zona di San Severo, nella provincia di Foggia. Le persone arrestate sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, danneggiamento, reati in materia di armi, lesioni personali e tentato omicidio, aggravati dalle finalità mafiose. I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di più, e migliori.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la newsletter, una quota minore di inserzioni pubblicitarie, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.