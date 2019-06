Sono stati condannati i genitori di un bambino di 7 anni che era morto per un’otite curata con l’omeopatia

Ad Ancona sono stati condannati a 3 mesi di carcere (con pena sospesa per la condizionale) i genitori di un bambino di 7 anni morto nel 2017 per un’otite curata con l’omeopatia invece che con una cura antibiotica, e che per questo era degenerata in un’encefalite. La pena dei genitori è stata decisa dal gup dopo la richiesta del rito abbreviato: l’accusa era quella di omicidio colposo aggravato. Imputato nel processo è anche il medico pesarese Massimiliano Mecozzi, che aveva indicato le cure per il bambino, che è stato rinviato a giudizio dato che non ha richiesto il rito abbreviato. Mecozzi, scrive Repubblica, sostiene di non aver imposto le cure omeopatiche per il bambino, e che non ci sia un collegamento tra il suo comportamento e la morte del bambino. Sempre Repubblica scrive che i genitori del bambino hanno sostenuto di aver scelto la cura omeopatica perché il figlio era già stato sottoposto a diverse terapie antibiotiche per altri problemi di salute.